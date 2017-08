Alla fine il conto è arrivato: 328 milioni di euro di richiesta di risarcimento danni. Le Torri dell’Eur rischiano di mandare definitivamente all’aria i conti del Comune di Roma.

La società Alfiere - composta da Cassa Depositi e Prestiti e da Telecom e che doveva rilevare le Torri di Cesare Ligini per farne il nuovo quartier generale della compagnia telefonica - ha presentato istanza al Tar per un risarcimento danni di 328 milioni di euro da richiedere al Campidoglio per la decisione dell’allora assessore all’Urbanistica, Paolo Berdini, di revocare il permesso a costruire che avrebbe consentito l’avvio dei lavori Una revoca, quella rivendicata pubblicamente più volte da Berdini, che ha consentito a Telecom di far fagotto e abbandonare la società Alfiere senza dover pagare neanche un centesimo dei 180 milioni di euro stabiliti come penale. Il tutto perché i contratti fra Cassa Depositi e Prestiti e Telecom prevedevano la scadenza come lo yogurt: entro il...

