Nube tossica, a Pomezia altri quattro siti a rischio

"Pomezia è una pentola a pressione pronta a esplodere. Ciò che è successo alla Eco X è il risultato di appelli inascoltati. A rischio, solo nel comune di Pomezia, ci sono almeno altri quattro impianti in pieno centro abitato".

L’allarme di Luigi Lupo, consigliere comunale di opposizione, non è il solito monito a scoppio ritardato. Documenti alla mano dimostra, non senza rabbia, che solo otto giorni prima dell’incendio nello sta- bilimento che lavorava rifiuti speciali, era stata richiesta - da lui e altri colleghi - la convocazione urgente di un consiglio comunale per proporre la modifica del regolamento edilizio di Pomezia. «In questa città il polo industriale convive incredibilmente con la realtà resi- denziale - spiega Lupo -. Ci so- no siti che lavorano rifiuti e imballaggi in misura maggiore rispetto alla Eco X che, in mezzo a case, chiese e negozi, potreb- bero provocare danni ancora più gravi se scoppiasse un incendio. Mi riferisco in particolare alla...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI