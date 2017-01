La presidente grillina risolve il problema dei topi nel VII Municipio: ne adotta uno

Quindici cani, 10 gatti e ora anche un topo. E non esattamente un cricetino, ma un "sorcio" di dimensioni notevoli. Che Monica Lozzi fosse una donna un po' "stravagante" lo si era capito da tempo, ma ora su Facebook la presidente grillina del VII Municipio Appio-Tuscolano ha aperto un vero e proprio dibattito dopo aver postato la foto del suo nuovo "animale domestico" ("Se non puoi sconfiggere il nemico - il testo del post -, fattelo amico"). Tra i commenti c'è chi l'ha presa in giro ("così risolvi il problema dei ratti?") e chi l'avverte ("portano un sacco di malattie").