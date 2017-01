Incendio in una struttura abbandonata Non c'è pace per il Parco della Madonnetta

Non c’è pace per il Parco della Madonnetta, ad Acilia. Un incendio ha danneggiato una struttura dove un tempo si trovava il centro estetico in uso alla polisportiva. Sul posto gli agenti del Commissariato Lido e i vigili del fuoco. Non ci sono stati feriti né intossicati, ma l’incendio riaccende i fari su un gioiello del territorio conteso e tormentato.

Ventuno ettari di verde pubblico capaci di riqualificare un quartiere devastato dall’abusivismo e dal degrado e per questo ambìto dai soliti speculatori e protagonisti del malaffare locale.

Per difendere il Punto Verde Qualità è stato anche costituito un attivissimo Comitato capace di raccogliere dodicimila firme in venti giorni per la causa. "Non voglio parlare di politica o altro - commenta un residente -. Resta il forte rammarico che per noi della zona sta per morire l'unico posto decente dove poter vivere un po’ all'aria aperta".