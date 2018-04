Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inizierà domani le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Il calendario: 10,30 Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati; 11,30 Presidente della Camera dei deputati, On. Roberto Fico; 12,30 Presidente emerito, senatore di diritto e a vita, Giorgio Napolitano; 16,00 Gruppo "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato della Repubblica; 16,45 Gruppo Misto del Senato della Repubblica; 17,30 Gruppo Misto della Camera dei deputati; 18,30 Gruppi "Fratelli d'Italia" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Giovedì 5 aprile, ore 10 Gruppi "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 11,00 Gruppi "Forza Italia - Berlusconi Presidente" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 12,00 Gruppi "Lega - Salvini Premier" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 16,30 Gruppi "MoVimento 5 Stelle" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

E a parlare oggi è stato il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina: "La parola spetta ai vincitori del 4 marzo, che devono esplicitare qual è la prospettiva che si intende dare al Paese. Abbiamo un impegno sancito unitariamente con la nostra direzione. Sentiremo il Presidente e se ci saranno indicazioni non saremo insensibili". Il dem nega l'ipotesi di accordi con il M5S: "Mi pare un percorso molto difficile. Ci sono scelte di merito che ci differenziano. Ho visto finora un ipertatticismo figlio di tempi che non si vedevano dal un bel po'". "Non auspico un governo formato dal Movimento 5 stelle e dalla Lega: per i contenuti e per il merito delle scelte, mi preoccupa. Non faccio i salti di gioia", ha detto ancora a Radio Capital. "L'esito elettorale ci consegna una funzione che dobbiamo esercitare bene. Non penso che dobbiamo isolarci o metterci nel freezer, dobbiamo lavorare per ricostruire il nostro rapporto con il Paese e certamente dare battaglia in Parlamento. Se ci sarà la possibilità di costruire su alcuni punti fondamentali di proposta nostra intese o avanzamenti certo non dobbiamo sottrarci", ha aggiunto.

Intanto è in programma alle 17.30 presso l'Auletta dei gruppi di Montecitorio l'assemblea congiunta deputati-senatori M5S. All'ordine del giorno - secondo quanto viene riferito da fonti parlamentari - il tema delle consultazioni.