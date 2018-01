Lady CasaPound in tv con Santoro, polemica su Carlotta Chiaraluce

Che ci faceva «lady CasaPound» in diretta nell’arena di Michele Santoro? «Semplice: sono stata selezionata tra i giovani che partecipano e discutono in trasmissione. Hanno scelto una rappresentante di CasaPound anche alla luce dei risultati delle ultime elezioni municipali di Ostia e del fatto che sta diventando ormai una realtà rappresentativa. Come ci sono i partiti tradizionali adesso c’è spazio anche per CasaPound».

Carlotta Chiaraluce, trentenne, mamma, romana. È compagna di vita di Luca Marsella, candidato alla presidenza del X Municipio di Roma, unico eletto consigliere nella sua lista, anche se è stata lei la più votata della circoscrizione. Spigliata e combattiva, non è passata inosservata come moderatrice dello storico incontro tra Simone Di Stefano e un altro big del giornalismo co- me Enrico Mentana nella sede di CasaPound. Adesso è il «volto» e la parola delle tartarughe frecciata dentro «M» di Santoro, il programma del mattatore per eccellenza dei talk serali.

Giovedì ha avuto il primo battibecco col conduttore: l’ha interrotta sul tema euro. «Sì. La moderatrice mi ha dato la parola e quando io stavo...

