Salvini: "Se vinco non tolgo gli 80 euro"

In caso di vittoria alle elezioni, il centrodestra non toccherà il bonus di 80 euro del governo Renzi. A rivelarlo è il segretario della Lega Matteo Salvini che spiega: «Se andassi al governo tendenzialmente lascerei gli 80 euro di Renzi. Ci sono alcuni aspetti della riforma del lavoro che vanno tutelati. Io manterrei una parte del Jobs Act. Ma hanno fatto delle leggi che complicano la vita a chi vuole dare lavoro». Parola che scatenano le polemiche, con Matteo Renzi che paragona Salvini a Di Maio: «Prima ti odiano e poi ti copiano». Salvini, dal canto suo, ribadisce di non avere alcuna intenzione di appoggiare un eventuale governo a guida M5S: «Assolutamente no. Dico no al modello Spelacchio. Basta guardare come governano le città». Salvini poi avvisa Berlusconi: la Lega - spiega - arriverà al 20% e nelle liste degli alleati non vuole riciclati (chiaro l'attacco alla quarta gamba Noi per l'Italia e a Maurizio Lupi e Flavio Tosi). Salvini poi rivela che nel nuovo simbolo della Lega in vista delle prossime elezioni politiche ci sarà il suo nome.