Da Arbore a Fiordaliso, tutti a sostegno del Teatro Palladium

Oltre 300 spettatori, giovedì 3 maggio, hanno assistito al Teatro Palladium dell’Università Roma Tre alla prima dello spettacolo di Giuseppe Patroni Griffi “Persone naturali e strafottenti”, con la partecipazione di Marisa Laurito e Giovanni Anzaldo per la regia di Giancarlo Nicoletti. La serata era destinata a promuovere e sostenere le attività artistiche del Teatro universitario Palladium in vista della prossima stagione 2018-2019. La rappresentazione è stata un’occasione per la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium per consolidare il proprio ruolo nello scena culturale della Capitale e promuovere il calendario dei prossimi appuntamenti.

All’evento hanno partecipato, in particolare, il Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, Luca Pietromarchi, il Presidente della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, Luca Aversano, e numerose personalità tra le quali, Pierfrancesco Pingitore, Renzo Arbore, Fiordaliso, l'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio e l'ex Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri Michele Valensise (SCORRI LA GALLERY).

“Il Teatro Palladium era destinato a diventare una sala bingo. Grazie all’intervento della nostra Università siamo riusciti a preservare questa prestigiosa istituzione che, dalla musica classica al cinema, fino alla danza, ha visto calcare le proprie scene da grandi artisti di livello nazionale e internazionale" ha dichiarato il Rettore di Roma Tre, Luca Pietromarchi. "Siamo orgogliosi del grande successo della serata che dimostra l’affetto e l'apprezzamento del pubblico nei confronti del teatro e della sua prestigiosa attività”.

“Il calendario della prossima stagione è ricco di appuntamenti e iniziative che coinvolgeranno non solo la vasta comunità accademica dell’Università Roma Tre ma tutta la comunità locale. Il sostegno del pubblico è fondamentale per mantenere vivo questo importante polo culturale e il supporto ricevuto per questa iniziativa ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta”, ha concluso Luca Aversano, Presidente della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium.

Realizzato tra il 1926 e 1927 su progetto di Innocenzo Sabbatini, il Teatro Palladium è un punto di riferimento per la vita culturale degli studenti e dei docenti dell’Università degli Studi Roma Tre e, più in generale, di tutto il territorio romano e della cittadinanza. Un grande crogiuolo dove l’attività di ricerca, lo spettacolo e la didattica trovano la loro perfetta sintesi. (foto Adriano Di Benedetto)