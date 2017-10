La pasta è molto più di un piatto tipico della tradizione italiana, è una ricetta tramandata di generazione in generazione, il cui prezioso segreto è ancora conservato dalle nostre nonne. Non è un caso che lo scettro della più amata, per i viaggiatori Airbnb, sia proprio di una nonna: Nonna Nerina, 81 anni, che grazie alla piattaforma offre vere e proprie lezioni di “pasta fresca” a stranieri provenienti da ogni parte del mondo.

Oltre 300 persone, solo dall’inizio di luglio, hanno raggiunto Palombara Sabina, 40 chilometri da Roma, per conoscere la signora Nerina. “Il sindaco, vedendo tutti questi turisti stranieri, ci ha persino proposto di riaprire il Castello, chiuso da anni” ci racconta la nipote Chiara, che aiuta la nonna con le prenotazioni e le traduzioni.

La Signora Nerina ha imparato a stendere la pasta da ragazzina, nella sua casa di campagna e da quel momento non ha più smesso. Ha insegnato a figlie, nipoti e amici ma non avrebbe mai pensato che viaggiatori di ogni parte del mondo avrebbero preso treni e aerei per bussare alla sua porta.

“Gli ospiti li accolgo come se fossero parte della famiglia, si sentono talmente a casa che dopo aver finito di cucinare si mettono a terra a giocare con il mio pronipotino di un anno” racconta Nonna Nerina.

Al suo fianco c'è la nipote Chiara “Io l’inglese non lo parlo, sono una persona di campagna - continua Nerina - prima di questa novità di stranieri non ne avevo mai conosciuti, ma sono gente simpatica” . E per cucinare con Nonna Nerina gli ospiti arrivano da ogni parte del mondo: Brasile, Stati Uniti, Canada, Germania e Australia, solo per citare gli ultimi.

Sulla piattaforma sono già state scritte oltre 90 recensioni, ma il complimento più bello, la signora Nerina lo ha ricevuto da una ragazza delle Hawaii: “quando la guardo impastare mi sembra di essere a teatro!”. Ecco tutte le informazioni per prenotare la tua esperienza con nonna Nerina.