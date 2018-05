Grande Fratello, Barbara d'Urso fa chiarezza sulla bestemmia di Veronica

Barbara d’Urso fa chiarezza sulla presunta bestemmia di Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, concorrente del Grande Fratello. La conduttrice smentisce la circostanza a “Domenica Live” con questa precisazione: “La produzione ha controllato l’audio in canali separati e non c’è stata alcuna bestemmia, altrimenti avrei subito preso provvedimenti, perché io non lo consento”. L’audio sembrava inequivocabile ma evidentemente non è così.