"Aumentare fondi per le spese militari", Trump minaccia l'uscita dalla Nato

Il presidente americano Donald Trump ha minacciato l’uscita dalla Nato, se gli alleati non faranno immediatamente sforzi per aumentare la spesa per la difesa. Rivolgendosi agli alleati Trump ha detto loro di aspettarsi che aumentino "immediatamente" la loro spesa militare al 2% del Pil, dopo che ieri ha parlato di aumentare quella percentuale al 4%. Le posizioni di Trump hanno spinto a una riunione straordinaria dei 29 leader alleati. "È stato un incontro molto costruttivo, la Nato ha fatto enormi progressi oggi" ha dichiarato poi in conferenza stampa il presidente degli Stati Uniti annunciando di aver ottenuto che gli altri Paesi membri dell'Alleanza aumentino la spesa per la difesa di 33 miliardi di dollari. "Addio possibile ma non necessario, gli alleati si sono impegnati" ha spiegato Trump.