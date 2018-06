La Guardia costiera italiana alle Ong: "Non chiamateci, coordinarsi con la Libia"

In caso di richiesta di soccorso, nelle acque di Ricerca e soccorso della Libia, le autorità competenti sono quelle libiche e bisogna coordinarsi in primo luogo con loro. La Guardia costiera italiana scrive un "messaggio circolare, di carattere tecnico-operativo" per tutte le navi che si trovano in zona libica nel momento in cui si verifica l'emergenza: dalla sala operativa di Roma parte la nota a tutti i comandanti.

Le trattative sul caso Lifeline, che è in piena emergenza ed ha lanciato l'sos per nuovi approvvigionamenti, sono andate avanti per tutta la notte tra Italia, Malta e Spagna. La Valletta ieri pomeriggio ha ufficializzato il suo "no", dichiarandosi incompetente.

Intanto il ministro Salvini ribadisce su Facebook la sua linea dura: "In questo momento le navi di due Ong (Open Arms, bandiera spagnola e Aquarius, bandiera di Gibilterra) sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong (Astral, bandiera Gran Bretagna, Sea Watch e Seefuchs, bandiere olandesi) sono ferme in porti Maltesi. Che strano... - continua il ministro -. La Lifeline, nave fuorilegge con 239 immigrati a bordo, è in acque maltesi. Tutto questo per dirvi che il Ministro lo farò insieme a voi, condividendo tutte le informazioni che sarà possibile condividere, e per ribadire che queste navi si possono scordare di raggiungere l'Italia: voglio stroncare gli affari di scafisti e mafiosi!".

Nel frattempo una nave cargo, la Alexander Maersk, battente bandiera danese, con a bordo più di 110 migranti soccorsi nel Mediterraneo, è bloccata da ieri davanti al porto di Pozzallo in attesa di ricevere l'autorizzazione a entrare nel porto.