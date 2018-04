Usa, Gb e Francia attaccano la Siria. Colpite fabbriche di armi chimiche

Usa, Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria. Gli attacchi aerei occidentali hanno preso di mira "il principale centro di ricerca" per armi chimiche e due siti di produzione. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa francese, Florence Parly. "Sono state colpite la possibilità di sviluppare e produrre armi chimiche. L'obiettivo è semplice: impedire al regime di usare di nuovo armi chimiche", ha aggiunto.

Nella notte (le 3 ora italiana) gli Stati Uniti e i loro alleati hanno lanciato più di 100 missili da crociera. Lo dice il ministero della Difesa russo. "Oltre 100 missili da crociera e missili aria-terra sono stati lanciati contro obiettivi militari e civili in Siria da navi statunitensi, britanniche e francesi", ha affermato il ministero. Gli attacchi punitivi a guida Usa sulla Siria sono giustificati a causa delle "azioni omicide" del governo di Damasco. Lo ha detto un funzionario israeliano. "Nell'ultimo anno il presidente Donald Trump ha chiarito che l'uso di armi chimiche rappresenta l'attraversamento di una linea rossa. Questa notte su guida americana, gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna hanno operato di conseguenza", ha concluso la fonte, che ha rifiutato di essere identificata. Intanto la Russia fa sapere di non aver attivato i suoi sistemi di difesa aerea dislocati in Siria. Lo afferma il ministero della Difesa: "I sistemi di difesa aerea russi nel territorio siriano non sono stati utilizzati per contrastare gli attacchi missilistici" di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. Il governo turco ha accolto favorevolmente gli attacchi occidentali definendoli "reazione appropriata".

Nel frattempo gli Usa fanno sapere che la reazione militare americana agli attacchi chimici in Siria "non è finita. Quello che avete visto stanotte non è la fine della risposta Usa...non è finita", hanno spiegato due alti funzionari americani alla Cnn.