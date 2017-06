Così cambia il bollo auto: più il veicolo è vecchio più si paga

Agli automobilisti italiani sta per arrivare un'altra mazzata. Quelli di loro che hanno una macchina più vecchia, (non tanto, ma quanto basta per essere etichettata come Euro 3) si devono preparare a sborsare soldi. La scelta è cambiare la propria auto o sopportare una stretta del bollo. Una delle tasse più odiate dagli italiani, seconda forse solo a quella sulla casa, potrebbe infatti diventare variabile e più cara secondo la vecchiaia del veicolo. Tradotto: più si cammina su una quattro ruote datata e più si deve pagare. A ricordare quanto accadrà in un futuro, per ora incerto, visto che sembra difficile immaginare che l'esecutivo possa impostare nella legge di Bilancio per il 2018 una tale rivoluzione, è stato ieri il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, che ha detto che "nell'ambito della Strategia energetica nazionale il Bollo auto sarà rimodulato in rapporto a un rinnovamento del parco vetture che al momento vede una quota alta, al 44 per cento, di veicoli inquinanti euro 3".

Questo esclude il ricorso alla rottamazione del parco veicoli che tanta fortuna, e bilanci d'oro, ha portato ai costruttori negli anni della sua applicazione. Già, per ora, di rottamare l'auto a spese dei contribuenti grazie ai lauti incentivi pagati dallo Stato non se ne parla. Lo stesso Calenda ha infatti definito quella della rottamazione "un'opzione costosissima". Al momento non...

