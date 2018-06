"Balalaika" chiude in crescita e Mediaset chiarisce: "Sospensione prevista"

"Balalaika, dalla Russia col pallone" non chiude affatto, si ferma come da palinsesto e rilancia forte dell’ultimo dato Auditel ottenuto: 2.300.000 telespettatori e 15,4% di share. Numeri questi in linea con le aspettative del Biscione. La sosta del programma dedicato ai Mondiali, condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino, era ampiamente prevista (fin dalla presentazione del palinsesti presentati a gennaio, nda) e nulla ha a che fare con l'intervista del direttore di Sport Mediaset Alberto Brandi al giocatore Maxi Lopez. È lo stesso direttore a spazzare via il campo da qualunque inesattezza: “Non c’è stata alcuna imboscata a Maxi Lopez, prima della trasmissione ho chiesto al calciatore quali argomenti potessi trattare e lui mia ha risposto puoi chiedermi quello che vuoi di tutto. Ripeto, con Maxi Lopez avevamo parlato prima della puntata e durante l’incontro lui si era detto disponibile a qualsiasi domanda. Nessun agguato in diretta, anzi avere per la prima volta in televisione Maxi Lopez e non chiedergli niente di Wanda Nara e Icardi sarebbe stato come non chiedere a Salvini della politica sui migranti o a Di Maio del reddito di cttadinanza. Ho fatto solo il mio mestiere e mi sono fermato a tre domande minime. Chiarisco anche i rimproveri di Belen Rodriguez: non sapeva che avessi avuto carta bianca dal giocatore. Quando gliel’ho spiegato a fine puntata si è messa a ridere. Quindi nessuna sospensione del programma e tanto meno qualcosa legato alla mia intervista” conclude il direttore.

Da Mediaset arriva anche un altro dato importante su cui ragionare il giorno dopo l'ultima puntata prima della pausa fino al 30 giugno: i numeri dell’Auditel. “Non ci aspettavamo il 20%, ma intorno al 15%, poi può andare meglio o peggio, ma il dato atteso è quello" prosegue Alberto Brandi che aggiunge: “Il programma tornerà in onda il 30 giugno con un nuovo taglio in cui la componente sportiva sarà più presente e quella sportiva più confinata, come da comunicato emesso ieri prima della trasmissione e nonostante l’ultimo dato sia stato soddisfacente, ma possiamo fare di più”.