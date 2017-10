Asia Argento: "Querelo gli ospiti di Porta a Porta"

Attacco e contrattacco tra Asia Argento e la trasmissione di Bruno Vespa Porta a Porta sul caso Weinstein. L'attrice annuncia via Twitter: «Informo di aver querelato alcuni ospiti della trasmissione Rai Porta a Porta». Al centro dell'attacco la puntata del 17 ottobre dedicata allo scandalo Weinstein in cui è stata citata anche l’attrice e regista, che nei giorni scorsi ha rivelato le molestie subite dal potente produttore hollywoodiano.

E a chi lei risponde che si trattano solo di opinioni, la Argento, sempre via Twitter replica: «Sono idee sbagliate sulla violenza che ho subito IO. Si chiama diffamazione. È un reato». Sempre sui social è andato in scena lo scontro tra l’attrice e Vittorio Sgarbi. Tuttie due, ora annunciano il ricorso ai legali.

Rapidissimo è arrivato anche il chiarimento della redazione di Porta a Porta: «In seguito alla notizia diffusa via Twitter da Asia Argento e ripresa da alcuni organi di stampa online in cui l’attrice informa di aver querelato alcuni ospiti della trasmissione Porta a Porta andata in onda martedì 17 ottobre e di non aver avuto la possibilità di replicare. La redazione precisa quanto segue: appena è scoppiato lo scandalo Weinstein ed è stata resa nota la notizia relativa alla denuncia di molestie da parte dell'attrice nei confronti del produttore americano, la trasmissione ha immediatamente provveduto all’invito per un faccia a faccia della Argento con Bruno Vespa. Questo è avvenuto mercoledì 11 alle ore 12,54 prima con una telefonata alla stessa attrice, che non ha risposto, poi attraverso il suo ufficio stampa, Maria Cristina Benelli. La Benelli da Praga, dove era appena atterrata, ci ha detto che l’attrice si trovava negli Usa per tutta la settimana. L’invito alla Argento è stato allora esteso anche a tutta la settimana successiva (17, 18, 19 ottobre).

In seguito il suo ufficio stampa ricontattato da noi domenica 15 alle ore 17:20 e poi sollecitato con un sms, ci ha risposto che l’attrice avrebbe preso la decisione di partecipare, collegata da Berlino, alla trasmissione #cartabianca. Porta a Porta comunque ha rinnovato l’invito ad Asia Argento, sempre per un faccia a faccia con Bruno Vespa anche per la prossima settimana (24,25 e 26 ottobre)».