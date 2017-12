Nadia Toffa e la fake news su Google: non è la persona più cercata al mondo

C'è un'italiana nella top 10 delle persone più "googlate" al mondo nel 2017. Anzi no. La fake news su Nadia Toffa si è diffusa a macchia d'olio ed ha fatto il giro del web sui principali siti d'informazione ma la giornalista delle Iene, balzata agli onori della cronaca dopo il malore e il ricovero in ospedale (e già famosa per le sue inchieste), non è la terza persona più cercata sul motore di ricerca più utilizzato al mondo.

"Who is Nadia Toffa?", si domanda il settimanale americano "Newsweek" che piazza la giornalista come terza nell'elenco delle ricerche sulle persone a livello globale. Ma in realtà il settimanale interpreta male i dati del colosso di "Mountain View", che non parla di valori assoluti ma di incremento rispetto all'anno precedente. L'aumento di ricerche sulla Toffa ha avuto un incremento esponenziale nell'ultimo periodo rispetto al 2016 anche in relazione al ricovero in ospedale e alla continua ricerca quotidiana dei lettori su internet per conoscere le evoluzioni sul suo stato di salute.