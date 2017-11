"Obiettivo 35 chili", oscurato blog pro anoressia

Diete a basso apporto calorico per raggiungere "Ana", la "dea perfezione" dell'anoressia, consigli per perdere peso perché "non si può essere belle senza essere magre". La polizia ha oscurato un blog pro anoressia, disturbo che con la bulimia riguarda tre milioni di italiani, e denunciato l'amministratrice, una 19enne di Porto Recanati, in provincia di Macerata.

Istigazione al suicidio e lesioni gravissime le accuse nei confronti della giovane blogger che dispensava consigli su come raggiungere il peso "ideale" di 35 chili. Tra le frequentatrici del sito una 15enne di Ivrea che è stata costretta ad affidarsi alle cure di uno psicologo. A far scattare l'indagine del commissariato di Ivrea è stata proprio la denuncia, a dicembre dello scorso anno, della madre della giovane che leggeva assiduamente il blog.

La blogger è stata denunciata e la Polizia ha chiesto all’Autorità Giudiziaria l’oscuramento del sito.