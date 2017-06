Maturità, prima prova: lo schema delle tracce

La prima prova della maturità 2017 è nel suo pieno svolgimento, i ragazzi hanno massimo sei ore di tempo per terminare il tema ed intanto si sono già diffusi rumors e indiscrezioni sulle tracce della prima prova, in attesa delle 12 quando tutte le tracce verranno pubblicate sul sito del Miur. La traccia più chiacchierata per il momento è quella dell'analisi del testo, assolutamente fuori da ogni previsione, dedicata a Giorgio Caproni. Ecco di seguito uno schema pubblicato su Studenti.it.

Tipologia A, analisi del testo - Traccia e Svolgimento - Traccia su Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici.

Tipologia B, redazione di un saggio breve o articolo di giornale.

1. Ambito Artistico-letterario - Traccia e Svolgimento

Argomento: La natura tra minaccia e idillio nell'arte e nella letteratura

Documenti: Quadri: William Turner «Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi». Giuseppe Pellizza da Volpedo «Idillio Primaverile»

Testi: «Dialogo della Natura e di un islandese» di Giacomo Leopardi; «Il Lampo» di Giovanni Pascoli; «I Limoni» di Eugenio Montale; «Ultime lettere di Jacopo Ortis» di Ugo Foscolo.

2. Ambito Socio-economico - Traccia e Svolgimento

Argomento: Nuove tecnologie e lavoro

Documenti: Testi: «Allarme Onu: i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano» di Enrico Marro; «Industria 4.0, contrordine: i robot creano lavoro» di Federico Meta; «Il lavoro nel futuro: i robot saranno una minaccia o un'opportunità» di Stefania Medetti

3. Ambito Storico-politico - Traccia e Svolgimento

Argomento: Disastri e ricostruzione

Documenti: Testi: Articoli da La Repubblica, Il Sole 24 Ore, «Nondimanco, perchè il nostro libero arbitrio non sia spento» di Niccolò Macchiavelli Il Principe Cap XXV

4. Ambito Tecnico Scientifico - Traccia e Svolgimento

Argomento: Robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo del lavoro

Documenti: Testi: Brani da siti web Indire, Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa, articolo da Il Sole 24 Ore.

Tipologia C Tema Argomento Storico - Traccia e Svolgimento

Argomento: Il «miracolo economico» italiano

Documenti: Testi: «Uomini, lavoro, risorse» di Piero Bevilacqua; «Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi» di Paul Ginsborg

Tipologia D Tema di Ordine Generale - Traccia e Svolgimento

Argomento: Il progresso, il significato di progresso e civilità, progresso materiale, morale e civile, livello civile della società e devianza di (taluni) singoli

Documenti: Testi: «Per migliorarci serve una mutazione» di Edoardo Bonicelli