"È stato picchiato prima all'interno. Perché credevano fosse lui a importunare la barista. Lo hanno trascinato in un angolo. Non vedevo niente. Solo tanta confusione. Poi sono riuscita a guadagnare l'uscita e ho visto Emanuele che era scortato da quattro persone. Aveva la maglietta strappata, il sangue vicino la bocca e lui agitato che diceva: Ma non sono io ad aver dato fastidio. Non sono io. Perché mi cacciate? Non è giusto. Gli hanno dato un altro schiaffo".

Ketty Lisi, la fidanzata di Emanuele racconta gli ultimi istanti di vita del ventenne di Alatri ucciso di botte una settimana fa fuori dalla discoteca "Mirò". Un fiume in piena tra lacrime, singhiozzi e rabbia, il dialogo di uno scricciolo di donna. Minuta, bionda e grandi occhi neri, porta sul viso i segni di un dolore infinito, inspiegabile e insopportabile. "Prima di sparire tra la folla è riuscito a prendermi le guance e a darmi un bacio dicendomi che era meglio andare via. È l’ultima volta che mi ha parlato".

Ketty puoi raccontarci cosa è accaduto all'interno del disco bar?

"Tutto ha avuto inizio mentre stavamo vicino al bancone del bar mentre eravamo in attesa delle nostre ordinazioni. Accanto a me, ad Emanuele, a Marco e Riccardo, nostri amici, c’era un giovane visibilmente ubriaco che discuteva con la barista. Poi ha iniziato a colpire Emanuele a colpi di spalla. Il mio fidanzato ha sopportato per un poco ma poi ha reagito e gli ha detto di smet- terla. Questo per tutta risposta gli ha lanciato sulla testa un portatovaglioli e...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI