Conte a Giorgetti: State portando Italia in un economia di guerra. Primo strumento è dialogo

05 agosto 2026

(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2026 "Ci state portando così in un'economia di guerra: io non so se ne siete consapevoli o lo state facendo inconsciamente. E guardate che è una strada senza ritorno: dovreste rileggerli i libri di storia!" Così Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle intervenuto alla Camera durante le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev