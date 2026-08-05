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Conte a Giorgetti: State portando Italia in un economia di guerra. Primo strumento è dialogo

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(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2026 "Ci state portando così in un'economia di guerra: io non so se ne siete consapevoli o lo state facendo inconsciamente. E guardate che è una strada senza ritorno: dovreste rileggerli i libri di storia!" Così Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle intervenuto alla Camera durante le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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