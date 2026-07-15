Attilio Fontana: Rapporti imprenditoriali tra Lombardia e Osaka sempre più proficui
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(Agenzia Vista) Milano, 15 luglio 2026 "Tra la Lombardia e il Giappone, e in particolare con la Prefettura di Osaka, esistono numerosi elementi di affinità. Ci accomuna soprattutto lo sguardo rivolto al futuro, con una forte attenzione all'innovazione, alla ricerca e alle tecnologie deep tech: ambiti che rendono sempre più interessanti le relazioni tra i nostri sistemi imprenditoriali". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante l'evento "Lombardy and Japan: Shaping lnnovation Together", che ha riunito i rappresentanti istituzionali italiani e giapponesi con l'obiettivo di consolidare la collaborazione tra i due territori e tradurla in nuove opportunità per imprese, università e sistemi produttivi. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev