Mattarella: Conflitti globali mettono alla prova Nato, Ue e organizzazioni internazionali

08 giugno 2026

Agenzia Vista) Roma, 08 giugno 2026 "Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e, più in generale, la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali, a partire dalle Nazioni Unite", così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in occasione della Giornata della Marina Militare, ha ricevuto al Quirinale l'Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti della Forza Armata. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev