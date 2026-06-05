Meloni alla cerimonia militare per 212° anno Fondazione Arma Carabinieri a Reggio Calabria
(Agenzia Vista) Reggio Calabria, 05 giugno 2026 La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria per partecipare alla cerimonia del 212° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. All'inizio delle celebrazioni, la premier, accompagnata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ha passato in rassegna i reparti schierati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev