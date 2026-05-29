Panetta (Bankitalia): Evitare costosa e dannosa spirale prezzi-salari

29 maggio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2026 "La politica monetaria non puo' evitare che il rincaro dell'energia si trasmetta al sistema produttivo. Deve pero' impedire che questo processo dia luogo a un'inflazione persistente, radicata nelle aspettative e nelle scelte di imprese e lavoratori. Una spirale tra prezzi e salari va prevenuta: una volta avviata, sarebbe dannosa e costosa da eliminare", così il governatore di Bankitalia Fabio Panetta nelle considerazioni finali in occasione della Relazione annuale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev