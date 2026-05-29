Gentiloni a Relazione annuale Banca d'Italia: Inflazione al 3% preoccupa

29 maggio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2026 "Beh preoccupa, soprattutto... Beh, soprattutto preoccupa negli scenari, chiamiamoli negativi, e il Governatore è stato molto prudente, giustamente, sulle scelte di politica monetaria e, come sempre, la BCE farà basata sulle informazioni che avrà quando dovrà decidere a giugno". Lo ha detto il Commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, commentando le Considerazioni Finali del Governatore della Banca d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev