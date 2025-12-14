Meloni: Atreju non è ammucchiata, sinistra in Parlamento lo è

14 dicembre 2025

(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2025 “C'è chi ha scritto che Atreju è un'ammucchiata. Non dirò che siamo alla solita puzza sotto il naso di una sinistra rabbiosa che non riesce a mettere insieme nulla di paragonabile e tenta di minimizzare la portata con pregiudizi dozzinali. Le ammucchiate sono quelle che la sinistra ha fatto per anni in Parlamento e tenta di replicare pur di gestire il potere. Qui ascoltiamo con riguardo le persone che non condividiamo anche per confermare a noi stessi e al mondo che non ci ammucchieremo mai con loro”, ha detto Meloni ad Atreju. Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev