Dazi, Bignami (FdI): "Il Governo Meloni sostiene la linea del dialogo e della diplomazia"

25 luglio 2025

(Agenzia Vista) Senigallia, 25 luglio 2025 "Il Governo Meloni continua a sostenere la linea del dialogo e della diplomazia, unita alla tutela dell'interesse nazionale dei Made in Italy, che sono al centro della due giorni di Fratelli d'Italia nelle Marche" così il capogruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, a margine della kermesse Spazio Made in Italy in corso a Senigallia, nelle Marche. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev