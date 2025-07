4 Luglio, Trump: "Siamo nell'età dell'oro americana"

05 luglio 2025

(Agenzia Vista) Usa, 05 luglio 2025 "Mentre ci avviciniamo al 250° anniversario della fondazione dell'America, esattamente tra un anno, stiamo creando un'economia che genera ricchezza per la classe media, un confine sovrano e sicuro e un esercito senza pari, senza eguali in nessun'altra parte del mondo. Siamo finalmente tornati nell'età dell'oro per l'America.", così Trump affacciato al balcone della Casa Bianca a fianco della moglie in occasione del 4 Luglio. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev