Salvini a Napoli: Non è possibile integrare fanatismo islamico. Se non ti piace San Gennaro torna a casa tua

21 marzo 2025

(Agenzia Vista) Napoli, 21 marzo 2025 “Non è possibile integrare il fanatismo islamico, l'estremismo islamico: non ti piace il crocifisso? Torna a casa tua, Non ti piace Gesù bambino? Torna a casa tua, Non ti piace San Gennaro? torna a casa tua..” Così il Ministro dei trasporti Matteo Salvini durante il suo intervento all'evento della Lega "Tutto un altro mondo, tutta un'altra sicurezza. La sfida della legalità" a Napoli. Courtesy: Youtube Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev