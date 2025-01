Avviso di garanzia, Calenda: Più grande regalo che si è fatto a Meloni, intanto economia è a 0

31 gennaio 2025

(Agenzia Vista) Milano, 31 gennaio 2025 “Un avviso di garanzia, chiamiamolo così per facilità, che non esiste sulla faccia della terra E qui bisogna essere chiari è il più grande regalo che si è fatto alla Meloni perché gli ha dato la possibilità di parlare solo di questo e non del fatto che ieri l'economia italiana è uscita a zero.” Così il segretario di Azione Carlo Calenda a margine di un incontro con gli elettori a Pacino Cafè a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev