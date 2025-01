Go!25, Fedriga: "Gorizia e Nova Gorica Capitali Cultura simbolo di confine trasformatosi in unione"

(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2025 "Una Capitale della cultura condivisa tra due Stati è la prima volta che accade ed entrerà nella storia di tutte le capitali che si succederanno di anno dopo anno. La scelta è già un simbolo perenne per le istituzioni del nostro continente: il mio ringraziamento va a tutte le istituzioni slovene per la collaborazione con quelle italiane e ai due sindaci di Gorizia e Nova Gorica, perché sono loro ad aver creduto per primi a questo progetto". Lo ha affermato il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla presentazione del programma di GO! 2025 Nova Gorica Gorizia Capitale Europea della Cultura nella sede dell'Associazione stampa estera a Palazzo Grazioli a Roma. Stampa Estera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev