Terzo mandato, De Luca a Schlein: "Chi decide? Elettori o i cacicchi di partito che stanno a Roma?"

18 gennaio 2025

(Agenzia Vista) Napoli, 18 gennaio 2025 Terzo mandato, De Luca al Pd: "Chi decide? Elettori o i cacicchi di partito che stanno a Roma?" "Tutti quelli che hanno parlato in queste settimane non hanno mai fatto un riferimento concreto ai programmi in corso nella Regione Campania. Tutta politica politicante: un candidato a me, un candidato a te. Chi deve decidere il destino e il futuro di un territorio? I cittadini o i burocrati di partito che stanno a Roma? Intendo cacicchi veri, quelli che non hanno mai rapporti con i territori. Il futuro di un territorio lo decidono i cittadini, gli elettori. A me pare un principio democratico irrinunciabile”. Lo ha detto nella sua consueta diretta Facebook settimanale il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev