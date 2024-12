Bonelli a Picchetto Fratin: Su commissione Via ha detto il falso

18 dicembre 2024

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2024 “Oggi, in Parlamento, è accaduta una cosa gravissima: il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, durante il Question Time relativo al progetto del “collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ”ha mentito dicendo che i membri della commissione tecnica Via (Valutazione impatto ambientale) che hanno dato il parere erano stati nominati dal precedente Governo.” L'intervento in Aula a Montecitorio di Angelo Bonelli di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev