Tajani: Governo ha aumentato il numero di migranti regolari che possono lavorare nel nostro Paese

14 dicembre 2024

(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2024 "Governo ha aumentato in maniera cospicua con decreto flussi il numero di migranti regolari che possono lavorare nel nostro Paese. Abbiamo fatto quello che prima non era stato fatto." Così il Ministro degli esteri, Antonio Tajani, al convegno “Minori non accompagnati. Storie, sogni, speranze” al Ce.Dir. di Reggio Calabria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev