Rocca (Regione Lazio) inaugura all'Ospedale Grassi Ostia il servizio psichiatrico di diagnosi e cura

13 dicembre 2024

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2024 Investiti oltre 2,2 milioni di euro per il reparto di 700 metri quadrati, compresa un'area verde, rinnovata e inclusiva, destinata ai percorsi terapeutici. Complessivamente il nuovo reparto, videosorvegliato dai professionisti sanitari, ha una superficie di circa 700 metri quadrati: sono stati rinnovati sia i percorsi interni sia gli impianti che le opere esterne. Può contare su 16 posti letto, di cui uno per l'isolamento, a cui si aggiungono altri due per i day hospital. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev