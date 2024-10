Mollicone (FdI) su discorso Giuli: "Chi lo attacca non ha argomenti"

09 ottobre 2024

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2024 "Chi la butta veramente sulla 'supercazzola' sono i quotidiani e i portali vicini all'opposizione. Quando non hanno argomenti di fronte agli indirizzi - che sono stati precisi, puntuali, alti e raffinati nei riferimenti culturali - allora la buttano, come si dice a Roma, 'in caciara'". Così ha commentato il Presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone l'audizione di ieri del Ministro Giuli sulle linee programmatiche."Le linee di indirizzo non solo sono state di visione, ma hanno incluso all'interno quelli che sono stati i risultati raggiunti in questi due anni, che ha orgogliosamente rivendicato, compresi i progetti promossi dal suo predecessore e dal Parlamento, come la rievocazione storica, il patrimonio culturale immateriale, la pirateria digitale e l'intelligenza artificiale. Ha dimostrato grande rispetto della dialettica Governo-Parlamento. Il Ministro Giuli ha rilanciato un programma, in continuità con quello del Governo e di Fratelli d'Italia, di dialogo e confronto. Questo clima di sberleffi e prese in giro dimostra che siamo arrivati ad un punto in cui non ci si riesce a confrontare. Forse non abbiamo interlocutori all'altezza". Sugli attacchi legati alla citazione di Hegel il presidente Mollicone ha sottolineato: "Oggi si sono scoperti tutti hegeliani. Prima si dice che la cultura di destra non esiste, poi quando abbiamo un ministro raffinato, di letture solide e di grande profondità, allora tutto diventa ridicolo. Con la riforma dell'Editoria metteremo mano anche a questo: la cronaca parlamentare non deve essere sempre satira, per cui invece c'è Crozza, che è molto bravo. Molti giornalisti, invece, pensano di fare satira senza saperla fare e senza fare cronaca parlamentare". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev