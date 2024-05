Salvini contestato a Trento ribatte: "Vai in Veneto a parlare di siccità, poi inizia a correre"

(Agenzia Vista) Trento, 23 maggio 2024 “La siccità? Amico mio sta piovendo come non piove da un secolo. Per la siccità hai sbagliato indirizzo, vai in Veneto a parlare di siccità, fenomeno. Sta piovendo come non piove da mesi: rispondo ai disinformati che non guardano le previsioni del tempo sulla Rai. Vai a parlare di siccità ai veronesi e poi inizia a correre”, la risposta del vicepremier Salvini ai contestatori di Greenpeace nel corso del Festival dell'Economia di Trento. / Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev