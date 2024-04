Landini: "L'assenza di Cisl? L'importante è unire i lavoratori e fare proposte concrete"

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2024 "In questo momento è molto importante l'unità dei lavoratori, e siccome qui le lavoratrici, i lavoratori mi pare che ci siano. Il punto fondamentale oggi non è discutere, è discutere di quello che si vuole concretamente fare. Io penso e noi lavoriamo per unire il mondo del lavoro e per dare a tutte le persone il diritto di essere assieme. Il diritto di manifestare, di sentere in piazza, oggi è un diritto che va difeso. Va difeso nel mondo del lavoro, va difeso nell'università, va difeso per le donne che vogliono difendere i loro corpi e il loro diritto di potersi autodeterminare. Quindi, da questo punto di vista, io credo che il modo migliore, anche quando esistono idee diverse, è la democrazia e la possibilità per le persone di potersi pronunciare e di poter decidere partecipando. Noi stiamo sviluppando questo lavoro e penso che questo sia un compito molto importante delle organizzazioni sindacali" lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini, a margine della manifestazione congiunta con Uil a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev