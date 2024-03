Funerali di Ennio Calabria, Bertinotti: "Un grande artista che ha indagato la cultura del 900"

04 marzo 2024

(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2024 "La critica più attenta lo ha ricordato come uno dei più grandi artisti del secondo 900. Ma per noi che lo abbiamo conosciuto come amico gli dobbiamo molto. Lo ricordiamo come come una grande artista che ha indagato i fatti del 900 e ci ha portato a spingerci oltre, indagando sui misteri. Gliene siamo grati" lo ha detto Fausto Bertinotti, a margine delle esequie dell'artista Ennio Calabria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev