Mattarella: "I vaccini sono un referendum che fa vincere 9 a 1 la scienza"

22 novembre 2021

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2021 "Le vaccinazioni sono state anche una sorta di referendum sulla scienza. L'altro ieri sera, 36 ore fa, avevano fatto ricorso alla vaccinazione l'87% dei nostri concittadini sopra i 12 anni; se aggiungiamo quelli che non possono farla per motivi sanitari o di recente guariti dal Covid siamo al 90% più o meno: quindi questo referendum sulla scienza e sul suo valore in Italia vede 9 a 1 a vantaggio della scienza". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della inaugurazione dell'anno accademico dell'Università La Sapienza di Roma. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev