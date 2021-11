Scaccabarozzi (Farmindustria): "Farmaceutica italiana è eccellenza"

15 novembre 2021

(Agenzia Vista) Parma, 15 novembre 2021 "Credo di poter dire che la farmaceutica è un'eccellenza italiana e europea. Ora è in atto una gara nel mondo per attrarre industrie come la nostra", così il presidente di Farmindustria Scaccabarozzi nel corso dell'evento Innovazione e Produzione di Valore a Parma. / Youtube Farmindustria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it