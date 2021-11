Un campo per i lavoratori stagionali a Campobello di Mazara allestito dalla Croce Rossa

11 novembre 2021

(Agenzia Vista) Sicilia, 11 novembre 2021 La Croce Rossa di Castelvetrano con il supporto dei Comitati Cri di Alcamo, Trapani e Marsala ha allestito un campo per accogliere i tantissimi lavoratori stagionali che ogni anno raggiungono Campobello di Mazara (Trapani) per la raccolta delle olive. Grazie ai moduli abitativi donati dall'Unhcr, già oltre 70 persone hanno trovato ospitalità. “Siamo pronti con i nostri Volontari per montare altre casette – spiega Giuseppe Cardinale Presidente del Comitato della Croce Rossa di Castelvetrano – e offrire un tetto, elettricità e un posto caldo e dignitoso a queste persone”. "Già negli anni scorsi - aggiunge Luigi Corsaro, presidente della Cri Sicilia - avevamo allestito dei campi destinati all'accoglienza dei lavoratori stagionali stranieri. Dopo lo stop imposto dal Covid, il lavoro sinergico svolto insieme alla Prefettura di Trapani, ai Comuni di Campobello di Mazara e Castelvetrano e all'assessorato regionale alla Famiglia e alle Politiche sociali, con il quale abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa, ci ha permesso di dare ancora una volta una risposta di umanità. Una collaborazione istituzionale che punta a offrire a questi lavoratori un ricovero sicuro e condizioni di vita dignitose". Video realizzato da Croce Rossa Italiana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev