Tridico (Pres. Inps): "Reddito di cittadinanza ha svelato il fatto che i salari sono troppo bassi"

11 novembre 2021

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2021 "Il reddito di cittadinanza ha svelato la reale questione del mondo del lavoro: i salari sono troppo bassi. Questa misura ha posto una sorta di soglia psicologica al di sotto della quale i lavoratori non sono pronti a entrare nel mercato del lavoro. E questo non è un male, è un bene" così il presidente dell'Inps Pasquale Tridico alla presentazione del rapporto "L'innovazione dell'Inps per il rilancio del Paese" al Dipartimento di Economia dell'Università Roma Tre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev