Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: problemi anche con la Reggina per Lotito (martedì 1 settembre)
Osho
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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 1 settembre 2026. A Reggio Calabria i tifosi contestano già la "multiproprietà" di Claudio Lotito con uno striscione polemico, mentre il presidente-senatore, assente sia all'esordio che all'Olimpico, si presenta solo davanti alla squadra reggina. Lì rilancia il solito refrain sui conti della Lazio, ma le cifre non tornano.