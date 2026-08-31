Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Ranucci dà il via al massacro su Presutti (lunedì 31 agosto)

Foto: Osho

Osho 31 agosto 2026 a

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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 31 agosto 2026. È partito il massacro contro la nuova conduttrice di Report da parte del fronte pro Ranucci: foto di lei al ristorante di Lavitola e insinuazioni di Sigfrido, che non spiega i suoi rapporti con Valterino ma vorrebbe che lo facesse la collega. Epoi la vecchia storia della denuncia di lei contro i giornalisti Trocchia e Giudice per palpeggiamenti e baci non consensuali. Accuse poi archiviate. Ma ora per paradosso a essere colpevolizzata è proprio Giulia Presutti…