Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Khamenei è fuggito dall'Iran (lunedì 20 luglio)

Foto: Osho

Osho 20 luglio 2026 a

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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 20 luglio 2026. Mojtaba Khamenei potrebbe non trovarsi in Iran. È l’ipotesi rilanciata da una fonte della sicurezza israeliana citata dall’emittente saudita Al-Hadath, secondo la quale la Guida suprema non sarebbe nel Paese e i messaggi diffusi a suo nome verrebbero scritti dal comandante dei Pasdaran, Ahmad Vahidi, e da altri dirigenti delle Guardie rivoluzionarie.