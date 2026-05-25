Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: sinistra su muta sulla violenza della Spagna di Sanchez (lunedì 25 maggio)

Foto: Osho

Osho 25 maggio 2026 a

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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 25 maggio 2026. Come ha reagito il campo largo di fronte alla sonora manganellata che gli agenti spagnoli hanno riservato a sei attivisti della Flotilla, rimpatriati a Bilbao dalla Turchia dopo essere stati rilasciati da Israele? Con un silenzio di tomba: nessuna critica a Pedro Sanchez, idolo della sinistra italiana.