Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: muro Ue sul caro energia (martedì 19 maggio)

Foto: Osho

Osho 19 maggio 2026 a

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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 19 maggio 2026. Ursula von der Leyen, non raccoglie l’appello di Giorgia Meloni affinché la Commissione europea intervenga per contenere i costi dell’energia. Da tempo Palazzo Chigi ha rivolto l'invito a Bruxelles di ripensare i vincoli del Patto di stabilità per affrontare una crisi globale dovuta alla guerra in Medio Oriente, che si e aggiunta a quella scatenata dalla Russia in Ucraina e ai dazi imposti da Donald Trump. La Commissione, però, risponde freddamente alla richiesta della premier, non raccogliendo la lettera-appello di Meloni per contenere le spese.