Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Abodi mette Gravina spalle al muro (martedì 7 aprile)
Osho
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La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 7 aprile 2026. Anche l’aeroporto di Brindisi tra gli scali italiani a corto di carburante a causa del conflitto in Medioriente. Il disagio è stato segnalato dai nuovi "Notam", i bollettini aeronautici diffusi ieri e pubblicati su alcuni siti specializzati. Nel messaggio si leggeva che il carburante Jet A1 non era disponibile e che quantitativi limitati erano riservati esclusivamente ai voli di Stato, SAR e ospedalieri. Gli effetti della guerra in Iran sono sempre più evidenti, pure in Italia.